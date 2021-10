OM-FC Lorient : les compositions probables

La suite après cette publicité

En clôture de la dixième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille le FC Lorient à l'Orange Vélodrome. Battu par le LOSC (2-0) avant la trêve internationale, l'OM doit absolument reprendre sa marche en avant devant son public. Côté Merlus, il fallait rebondir après le nul décevant obtenu face à Clermont au Moustoir (1-1). Pour cette affiche de 20h45, Jorge Sampaoli devrait s'appuyer sur un 3-3-3-1 avec toujours Pau Lopez dans les buts. Devant le portier espagnol, une défense à trois composée de Luan Peres, Leonardo Balerdi et William Saliba. Au milieu, Boubacar Kamara et Valentin Rongier évolueraient proche de la défense et seraient accompagnés plus haut de Guendouzi et Payet.

Un cran au-dessus, Bamba Dieng occuperait le flanc gauche et Pol Lirola le flanc droit. Enfin en pointe, Milik sera chargé de convertir les offrandes distillées par ses partenaires. De son coté, Christophe Pelissier opterait pour un 5-3-2 avec Paul Nardi dans les buts. Devant le portier lorientais, une charnière centrale composée de Mendes, Laporte et Jenz. Silva s'installerait côté droit et Le Goff le couloir gauche. Au milieu, Monconduit occuperait l'axe, accompagné de Le Fée à droite et Abergel à gauche. Enfin en attaque, le duo Laurienté, Moffi sera chargé de donner le tournis à la défense olympienne. Le décor est planté !

Retrouvez le classement de la Ligue 1 ici.

