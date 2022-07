Nottingham Forest : Giulian Biancone a passé sa visite médicale

Le latéral droit de l'ESTAC, Giulian Biancone a passé sa visite médicale pour rejoindre le promu Nottingham Forrest, selon Sky Sport.

Formé à l'AS Monaco, le joueur de 22 ans a fait des allers-retours entre le Cercle Bruges et le Rocher avant de rejoindre Troyes la saison dernière. Une annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

