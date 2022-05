Nicolas Nkoulou quitte Watford

Arrivé en fin de contrat avec les Hornets, Nicolas Nkoulou (32 ans) quitte Watford. Comme annoncé par le club anglais récemment relégué en Championship, la Deuxième Division anglaise, l'ancien défenseur central de l'Olympique de Marseille ne sera pas conservé pour la saison prochaine.

Même sort pour le gardien Ben Foster, qui avait annoncé son départ du club la semaine dernière, l'attaquant Andre Gray, les milieux Jurak Kucka, prêté par Parme, et Oghenekaro Etebo, prêté par Stoke City. À noter que le Camerounais n'avait disputé que trois rencontres (168 minutes) avec Watford cette saison.

Watford FC can confirm that five first-team players have left the club.



We thank the departing players for their contributions and wish them the best of luck for the next steps in their careers.