Real Madrid : le message fort d’Eduardo Camavinga après sa blessure

Touché hier à l’entraînement, Eduardo Camavinga (21 ans) a inquiété le Real Madrid. Mais finalement, les examens médicaux ont révélé que sa blessure était moins grave que prévu. Les Merengues ont communiqué sur le sujet cet après-midi. «Après les tests effectués aujourd’hui sur notre joueur Eduardo Camavinga, on lui a diagnostiqué une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche. Évolution en attente.»

Forfait pour la Supercoupe d’Europe ce soir face à l’Atalanta Bergame, l’international tricolore va se reposer et tenter de se remettre très vite. Il a tenu malgré tout à donner personnellement de ses nouvelles à travers un message publié sur ses réseaux sociaux. «Je suis profondément déçu d’avoir été blessé et de manquer le début de la saison. Je vais travailler dur pour revenir bientôt. Merci pour tous les messages de soutien au cours des dernières heures et je souhaite également à l’équipe une bonne chance pour le match de ce soir ! Toujours remercier mon Dieu !» Selon la presse ibérique, il pourrait manquer 7 semaines de compétition. Un petit coup dur.