Monaco avance sur son directeur sportif !

Dans le football, le poste de directeur sportif a pris du galon depuis quelques années. Avant cela, il existait, dans la plupart des clubs, une verticalité entre le président et l'entraîneur, sans spécialement qu'il y ait une personne entre les deux. Maintenant, c'est différent. Des hommes mettent en place une politique sportive, en accord avec l'entraîneur, récupérant quelques prérogatives du président, qui en a déjà suffisamment pour se concentrer là dessus.

Ainsi, même l'Olympique de Marseille s'y était mis avec l'arrivée, en 2016 d'Andoni Zubizarreta, depuis débarqué. L'OM se cherche donc maintenant un nouvel homme fort pour sa politique sportive. Mais ce n'est pas le seul club en France à chercher cela. En effet, l'AS Monaco en a besoin d'un depuis que le poste est vacant suite au départ, en août dernier de Michael Emenalo, l'ancien de Chelsea, qui avait été mis de côté suite au retour de Jardim et surtout à un mercato pas vraiment efficace.

Il a été licencié d'Angers pour fautes graves

Par conséquent, le club du Rocher prospecte tous azimuts et il peut s'avérer que l'OM et l'ASM se retrouvent sur quelques dossiers. Dans La Provence du jour, on explique qu'Olivier Pickeu, l'ex-manager général du club d'Angers, pourrait être un profil intéressant pour l'écurie phocéenne. Toutefois, le quotidien régional explique qu'il serait plutôt proche de la Principauté, alors qu'il s'est refusé, tout comme l'OM, a faire des commentaires sur la situation.

Olivier Pickeu a géré la politique sportive du SCO pendant quatorze années en étant le manager général du club. L'ancien attaquant (50 ans) a été licencié le 10 avril dernier pour « fautes graves caractérisées et répétées, de nature à porter atteinte aux intérêts du club ». Mais il va bientôt falloir choisir. La prochaine saison démarrera fin août et il faut bien la préparer et se servir de ce mercato tant bien que mal vu les finances des clubs cités...