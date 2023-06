L’Atlético va changer d’écusson

Contrairement à beaucoup de clubs, l’Atlético de Madrid sait écouter ses supporters. Ces derniers avaient clairement pesté contre le changement de l’écusson de leur club chéri en 2016. Pour réparer leurs erreurs, les Colchoneros ont récemment lancé un référendum pour permettre à leurs socios de s’exprimer et de décider si l’écusson actuel devait céder sa place à l’ancien. Le résultat a été sans appel.

La suite après cette publicité

« La majorité des 77 690 membres qui ont participé au vote ont choisi de revenir à l’ancien écusson, qui représentera le club à partir du 1er juillet 2024. 77 690 membres de l’Atlético de Madrid, sur un total de 138 881, ce qui représente 56 % du recensement, ont participé au vote obligatoire que le club a lancé mercredi dernier pour décider de l’écusson qui nous représentera. La famille rouge et blanche a donné un exemple de passion et d’amour pour l’Atleti, en participant massivement et sans aucune incidence à un sujet aussi important. Ce fait confirme une fois de plus l’énorme engagement de nos membres avec leur équipe et l’existence de différentes sensibilités que nous devons respecter parce qu’elles s’ajoutent toutes à un bien commun : l’Atlético de Madrid », indique le communiqué publié par le club madrilène.

À lire

Le FC Barcelone ne lèvera pas son option d’achat sur Yannick Carrasco