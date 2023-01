Les décisions choquantes de Xavi pour le mercato du Barça, la presse européenne rend hommage à Gianluca Vialli

Les intouchables de Xavi

Longtemps annoncé sur le départ, Xavi aurait pris une décision importante pour le futur de Frenkie de Jong, il devient un intouchable. Comme le rapporte Sport, le coach espagnol, commence à être convaincu que le Néerlandais est la meilleure option pour remplacer le départ plus que possible de Sergio Busquets en fin de saison. Mais bon, toujours d’après le journal, Xavi fait le forcing pour faire prolonger Busquets malgré ses 34 ans. L’option privilégiée est de lui proposer un nouveau bail de six mois pour ensuite le laisser partir en MLS en janvier 2024. En attendant, Mundo Deportivo fait étalage de tous les possibles remplaçants de Busquets : Zubimendi, Ruben Neves, mais encore N’Golo Kanté. Ensuite, en fin de contrat en juin prochain, Evan Ndicka devient une cible de plus en plus attractive aux yeux du FC Barcelone. La pépite française de Francfort serait le parfait remplaçant de Piqué dans la rotation barcelonaise pour Xavi. Puis l’avenir de Memphis Depay serait scellé. On apprend dans Sport que le Néerlandais devrait se relancer à Manchester United, 6 ans après avoir quitté le club anglais.

Le magnifique hommage à Vialli

Un peu partout en Europe, on rend hommage à l’ex-international italien Gianluca Vialli, qui luttait depuis quelques années contre un cancer du pancréas, et est mort vendredi, à l’âge de 58 ans. Une terrible nouvelle tout d’abord pour les médias italiens. Le Corriere Dello Sport ouvre son édition du jour avec l’amitié forte qui unissait Roberto Mancini et Vialli. Le journal met en avant leur étreinte après la victoire de la Squadra Azzura au dernier Euro. Le sélectionneur ne s’est pas encore exprimé, mais sa réaction est attendue. De son côté, La Gazzetta Dello Sport parle d’un «symbole de courage», du «gourou de l’Italie européenne». Tuttosport titre «merci pour tout» avec une photo de Vialli soulevant la Coupe aux grandes oreilles. Et puis la presse anglaise aussi fait son deuil, il a profondément marqué les fans de Chelsea et du championnat anglais. Pour le Daily Telegraph, «ce demi-guerrier, demi-philosophe a permis au football anglais de redevenir sexy». Et pour The Guardian, Vialli « a passé sa vie à conquérir des trophées et nos cœurs». Sa disparition a aussi ému les journalistes de L’Équipe qui parlent d’un «champion à part».

Le désert défensif du Bayern

En feuilletant la presse allemande ce matin, on apprend qu’il y a une grosse inquiétude au Bayern Munich pour Noussair Mazraoui. Le quotidien Bild met bien en avant, en gras, qu’il serait touché par une maladie cardiaque. En ouvrant le journal dans ses pages sports on apprend du coup que le Marocain a été touché par le Covid durant ses vacances post-Mondial. Et l’infection s’est aggravée puisque le joueur souffrirait d’une inflammation du péricarde, la couche fibreuse qui entoure le cœur. Le journal assure que cela nécessitera entre 4 à 6 semaines pour récupérer totalement. Soit plus d’un mois, ce qui mettrait en danger sa participation pour le huitième de finale aller face au PSG. Puis on parlait du mercato du Barça juste avant, et bien, on apprend dans Kicker que Benjamin Pavard est très proche de la Catalogne. Il aurait été contacté par le club et ne serait pas contre un transfert en Liga.