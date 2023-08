Rebond exotique pour Zinédine Machach !

Nouveau départ pour Zinédine Machach. Formé à l’Olympique de Marseille et Toulouse, passé ensuite par le Napoli, Carpi, Crotone, Cosenza, VVV-Venlo, Honved et le Ionikos Nikeas, le milieu de 27 ans va déjà connaître le 10e club de sa carrière. En effet, il s’est engagé un an avec le club de Melbourne Victory.

Direction donc l’Australie où il va rejoindre un autre français Damien Da Silva. «Le Victory est le plus grand club d’Australie, avec les meilleurs supporters, et j’ai hâte de tout donner pour qu’ils réussissent cette saison» a annoncé le droitier.