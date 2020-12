Metz - OL : les compositions probables

En clôture de la 13e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du FC Metz (21h, à suivre en direct sur notre site). Les Rhodaniens veulent poursuivre leur belle série de 9 matches sans défaite alors que le FCM espère se remettre de la défaite du week-end dernier contre Brest (0-2). Pour l'OL, Rudi Garcia pourrait aligner un 4-3-3 où Lopes prendrait place dans les buts. Devant lui, une charnière centrale composée de Marcelo et Denayer. Cornet et Dubois sur les côtés. Guimaraes, Aouar et Paqueta prendraient place au milieu. Toko Ekambi et Kadewere sur les ailes avec Depay en pointe.

La suite après cette publicité

Du côté de Metz, Frédéric Antonetti pourrait également miser sur un 4-3-3 avec Oukidja dans les buts. Delaine, Boye, Bronn et Centonze pourraient être alignés en défense. Fofana, Maïga et Angban au milieu avec un trio d'attaque où l'on retrouverait Ambrose, Nguette et Boulaya. En cas de succès, l'OL pourrait monter sur le podium, alors que si les Grenats grappillent un succès ils grimperont dans la première partie de tableau.