Stuttgart, France U21 : Enzo Millot l’éloge de la patience

Club connu pour sa formation, l’AS Monaco a révélé de nombreuses pépites sur les dernières saisons. On peut penser à Benoît Badiashile, Maghnes Akliouche ou encore Eliesse Ben Seghir. D’autres à l’image de Khéphren Thuram (Nice), Romain Faivre (Lorient) ou Hannibal Mejbri (Manchester United) ont préféré s’exporter pour grandir. C’est à cette deuxième caste qu’appartient Enzo Millot. Signant professionnel avec le club du Rocher en juillet 2019, il arrivait fort d’un statut d’international U17 et avec la volonté de passer les étapes avec l’ASM. «C’est un honneur pour moi de signer dans mon club formateur, j’ai déjà passé deux très belles saisons ici. Je suis très content que l’aventure continue et je vais travailler dur pour continuer à progresser» expliquait-il à sa signature. Malheureusement pour lui, Monaco sortait d’une saison à jouer le maintien et l’exercice suivant qui s’est achevé avec une neuvième place, il n’a pas eu sa chance avec l’équipe première. Ce n’est qu’un an après, qu’il a pu connaître sa première apparition face à Brest (1-0). Disputant seulement trois matches avec l’équipe de Niko Kovac, Enzo Millot perdait patience. C’est donc pour enfin avoir du temps de jeu et montrer ses qualités qu’il a rejoint à l’été 2021 le VfB Stuttgart contre un chèque de 1,75M€.

Là on pensait que l’aventure allait enfin démarrer pour Enzo Millot et ça en prenait le chemin avec deux premières apparitions face à Leipzig et Fribourg. Oui, mais voilà, sa saison 2021/2022 était polluée par de gros problèmes au genou. Ne disputant que 6 matches et 48 minutes (1 offrande), le milieu de terrain ne parvenait pas à montrer ses qualités et se voyait rattraper par son corps. Finalement, les choses ont évolué lors de l’exercice suivant. Remplaçant en début de saison, il a su gagner sa place en terminant fort l’exercice quand Stuttgart était lanterne rouge. Connaissant 29 apparitions, il aura marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives et endossa même le statut de héros lors des barrages de maintien contre Hambourg (3-0 et 3-1) en étant impliqué sur trois buts (deux inscrits et une offrande). Devenu incontournable dans l’équipe de Sebastian Hoeness, il savourait cette prise de pouvoir : «on pourrait penser que c’est à cause du changement d’entraîneur. Mais je ne pense pas. Je n’ai jamais lâché prise ces dernières semaines, j’ai toujours tenu bon. Que ce soit pendant un match ou pendant l’entraînement. J’essaie de toujours faire de mon mieux. Même si j’interviens comme remplaçant. Ce travail acharné porte désormais ses fruits.»

Lens a tenté le coup, Thierry Henry a misé sur lui

Travaillant d’arrache-pied et bénéficiant de la confiance totale de son coach Sebastian Hoeness, Enzo Millot a vraiment évolué depuis plus de deux ans outre-Rhin. Interrogé par L’Écho Républicain en octobre dernier, il avait évoqué son acclimatation difficile : «il y a toujours un temps d’adaptation, surtout à l’étranger. En Allemagne, la culture est différente. Je suis arrivé, je n’avais que 18 ans et demi. J’ai dû apprendre la langue pour me faciliter la vie dans le club et le quotidien en dehors du foot. Après, plus les années passent et mieux on comprend la culture, la mentalité. Ici, il faut du respect, être droit. Si j’ai une chose à retenir, c’est que je n’ai pas lâché. Malgré ma blessure au genou, qui m’a longtemps éloigné des terrains durant ma première saison, et le peu de temps de jeu que j’avais au départ, j’ai cru en mes qualités et j’ai travaillé dur. J’ai été à l’écoute, j’ai pris en maturité.»

Une année et demie loin d’être évidente en Allemagne pour Enzo Millot qui a terminé la saison dernière en boulet de canon. Si bien que cet été, le RC Lens s’est positionné pour l’accueillir, mais il est finalement resté chez le Souabe. Le joueur ne s’interdit pas de revenir un jour en France. «Je suis de Paris. C’est pour cela que ce serait bien sûr sympa de jouer un jour en championnat de France. Il n’y a pas que le Paris Saint-Germain, mais c’est généralement un championnat fort» a-t-il lâché dans un entretien à Bild. Poursuivant néanmoins son cycle à Stuttgart, il a bien fait, car il en est ressorti plus fort. Disputant 12 matches pour 3 buts et 3 offrandes, il s’est affirmé comme le meneur de jeu de l’actuel troisième de Bundesliga au sein d’un quatuor séduisant avec Jamie Leweling, Chris Führich et Serhou Guirassy (Deniz Undav a compensé la blessure du Guinéen ndlr). D’ailleurs, comme les deux derniers, il représente un dossier chaud pour Stuttgart qui veut étendre son contrat qui s’achève en juin 2025. «Chris Führich et Enzo Millot ont récemment confirmé leurs performances à un niveau élevé sur une longue période. Bien entendu, nous essaierons de continuer à lier des joueurs de cette énorme qualité au VfB Stuttgart» a déclaré le directeur sportif Fabian Wohlgemuth au Stuttgarter Zeitung.

Pouvant s’attendre à une belle revalorisation de salaire, Enzo Millot peut savourer cette belle trajectoire qu’il a prise sur les derniers mois. Cela lui a offert d’ailleurs en octobre dernier une convocation avec l’équipe de France U21 de Thierry Henry pour la première fois de sa carrière. «Je rentrais de l’entraînement quand j’ai vu mon nom sur la liste. Cette saison, j’arrive à avoir du temps de jeu, à marquer, à faire marquer. Je m’étais dit que c’était une possibilité… Alors, je n’étais pas surpris, mais j’étais super content. J’ai fait toutes les sélections jeunes avec deux demi-finales à l’Euro-U17 en Irlande et au Mondial-U17 au Brésil, mais je n’avais pas été sélectionné depuis que je suis à Stuttgart, ça fait du bien de revenir. Ça reste une fierté de représenter son pays» a notamment lâché le principal intéressé à L’Écho Républicain. Ne disputant pas la moindre minute au dernier rassemblement, il a été rappelé en novembre avant de devoir décliner pour une blessure. Des débuts retardés mais qui ne sauraient tardés si Enzo Millot continue de briller …