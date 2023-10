Rennes-PSG : la fierté de Achraf Hakimi après la belle victoire

La suite après cette publicité

Victorieux face au Stade Rennais en Bretagne (1-3), le PSG a pu compter sur un nouveau très bon Achraf Hakimi, auteur du troisième et dernier but parisien. Une belle prestation individuelle et collective nécessaire selon le principal intéressé :«Oui on est très content. C’était important la victoire après la défaite en Ligue de Champions et le manque de réussite à Clermont. Aujourd’hui, on a réussi à s’imposer. On a joué très bien avec le ballon. On a trouvé les bons espaces et on a créé de belles occasions», a d’abord affirmé l’international marocain.

Avant de revenir sur le changement de système de Luis Enrique qui est repassé en 4-3-3 : «C’est bien de changer de système. Le coach essaye de trouver les bons systèmes pour l’équipe et les joueurs en fonction du match. Aujourd’hui on a changé mais on a aussi gagné beaucoup de match avec le 4-2-4. C’est vraiment bien de pouvoir changer de système», a alors conclu l’ancien joueur de l’Inter Milan.