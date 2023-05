Espagne : Robin Le Normand bientôt convoqué en sélection !

Dans l’air depuis de longs mois, c’est en passe d’être acté dans les prochains jours. En effet, Robin Le Normand devrait être appelé par la sélection espagnole pour le prochain rassemblement comme nous l’informe AS ce lundi. Alors que le joueur de la Real Sociedad devrait être naturalisé par le Conseil des ministres qui doit valider son nouveau passeport. Une dernière formalité qui devrait lui permettre de figurer dans la liste de Luis de la Fuente le 2 juin prochain.

La suite après cette publicité

Fortement pressenti pour être dans le groupe du sélectionneur ibérique dès lors, Le Normand pourrait même faire ses débuts et être titulaire contre l’Italie le 15 juin prochain en demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations. Natif de Pabu en France, le défenseur de 26 ans avait rejoint le centre de formation basque à l’âge de 20 ans. Depuis février, il avait annoncé sa volonté de venir renforcer la Roja dans l’un des secteurs les plus fragiles côté espagnol. Auteur de 39 matches cette saison avec l’actuel quatrième de Liga, il sera un atout de taille pour l’Espagne et pourrait former une charnière centrale franco-espagnole avec Aymeric Laporte

À lire

Jules Koundé a donné son feu vert pour quitter le FC Barcelone !