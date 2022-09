La durée d'indisponibilité de Paul Pogba est connue !

La suite après cette publicité

« Pogba, on le retrouvera en janvier, il faut être réaliste », confiait Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus durant la conférence de presse d'avant-match contre le PSG. Probablement devant sa télévision hier soir à regarder ses partenaires s'incliner au Parc de Princes en Ligue des Champions (2-1), Paul Pogba a entamé sa course contre-la-montre pour espérer être présent à la Coupe du Monde, qui démarre le 20 novembre prochain au Qatar. Touché au genou droit, il a été opéré avec succès. Reste désormais à connaître la durée de sa convalescence.

Si pour Allegri, il ne rejouera plus en 2022, pensant sans doute à ses intérêts en premier lieu, plutôt qu'à ceux de l'équipe de France, il se pourrait que le milieu de terrain soit remis sur pied. Le timing sera en revanche des plus serrés. Dans les colonnes de Tuttosport, le professeur Roberto Rossi, le chirurgien qui s'est occupé du joueur, a tenu un discours plus optimiste. «En accord avec les médecins de la Juventus, nous avons indiqué un temps nécessaire de huit semaines afin que Pogba puisse réintégrer l’équipe et reprendre les entraînements collectifs. C’est le délai estimé, ensuite il faut évaluer les conditions et les réactions quand il commencera à forcer.»

8 semaines avant de reprendre le chemin de l'entraînement

Autant dire qu'il n'y aura aucune marge de manœuvre puisque Pogba retrouverait les terrains au début du mois de novembre, soit moins de trois semaines avant le début du Mondial. De quoi donner un très léger espoir mais aussi une interrogation quant au choix de l'ancien Mancunien. Dans un premier temps, il avait choisi de ne pas se faire opérer afin de ne pas compromettre ses chances avec les Bleus, malgré l'avis contraire de deux spécialistes. « Dans les deux cas, les chirurgiens s’étaient prononcés pour une intervention », rappelle le médecin-chef à l’hôpital Mauriziano du Turin.

La thérapie conservatrice, premier protocole choisi, n'a pas eu l'effet escompté. Pire, la blessure s'est aggravée. Il n'y avait désormais plus d'autre choix que de passer par une méniscectomie arthroscopique, consistant à enlever le morceau de ménisque touché. L'autre opération qui avait été envisagée durant l'été, à savoir une suture du ménisque et jugée plus fiable, ne pouvait plus être réalisée. « Il n’y avait plus les conditions pour le faire, ce n’était plus réparable. » Un mince espoir maintient Pogba même des réévaluations sont toujours possible en fonction de sa récupération.