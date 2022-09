Équipe de France : qui pour remplacer Paul Pogba ?

La suite après cette publicité

Voilà un coup dur dont se serait bien passé Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2022, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain. Pilier du Mondial 2018 en Russie, Paul Pogba (29 ans) manquera très probablement à l'appel au Qatar. Blessé au ménisque du genou droit, le milieu de la Juventus avait d'abord choisi de ne pas se faire opérer. La Pioche est revenue sur sa décision et, comme annoncé par la Vecchia Signora lundi, Pogba est finalement passé sur le billard, avec succès. Et ce alors qu'il venait juste de refouler le pré après son pépin contracté cet été lors de la tournée américaine de la Juve.

« Pogba, on le retrouvera en janvier, il faut être réaliste », confiait notamment Massimiliano Allegri, l'entraîneur du club piémontais, en conférence de presse lundi avant le match de Ligue des champions entre le PSG et la Juventus. De quoi confirmer la tendance pessimiste à l'égard de l'ancien Mancunien. Didier Deschamps sait au moins à quoi s'attendre. Pallier l'absence de Paul Pogba ne semble toutefois pas aussi compliqué que cela aurait pu l'être il y a encore quelques mois au sein du groupe France.

Tchouameni, le successeur naturel de Pogba

Déjà, car cela fait quelque temps que l'équipe de France joue sans le natif de Lagny-sur-Marne. Le sélectionneur des Bleus avait déjà dû se passer de Paul Pogba au mois de juin, lors du dernier rassemblement pour la Ligue des Nations. En l'espace de presque un an, le Turinois n'a disputé que deux rencontres avec le maillot frappé du Coq et des deux étoiles (contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, en amicaux). Doté d'un profil similaire au n°10 de la Juve, avec peut-être un petit retard technique, Aurélien Tchouameni (22 ans) se présente comme le successeur idéal et naturel de son compatriote dans l'entrejeu. Une impression renforcée par les solides prestations en sélection du nouveau joueur du Real Madrid.

Dans le cas où N'Golo Kanté (31 ans), lui aussi sujets à de nombreux pépins physiques depuis de longs mois et ayant du mal à réellement enchaîner de grosses performances avec Chelsea, reviendrait en forme avec les Blues, il devrait être aligné aux côtés de l'ancien Monégasque au milieu du terrain. Mais DD possède aussi d'autres options loin d'être farfelues, avec des éléments appelés de manière régulière désormais comme Mattéo Guendouzi (23 ans, OM) et Adrien Rabiot (27 ans, Juventus). Deschamps pourrait aussi maintenir sa confiance à Boubacar Kamara (22 ans, Aston Villa) et lui accorder plus de responsabilités.

Des revenants... ou des surprises ?

Le patron du groupe France garde aussi l'option Eduardo Camavinga (19 ans, Real Madrid) sous le coude, même s'il a, jusqu'à maintenant, préféré laisser l'ancien Rennais s'aguerrir avec les Espoirs. Corentin Tolisso, le champion du monde de retour à l'OL, pourrait lui aussi prétendre à réintégrer la sélection s'il parvient à retrouver son niveau d'antan en Ligue 1. Enfin, d'autres profils, comme Baptiste Santamaria (Rennes) qui enchaîne les prestations de qualité en Bretagne, pointent le bout de leur nez et espèrent toquer à la porte de Didier Deschamps dans les prochaines semaines.