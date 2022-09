Juventus : l'opération de Paul Pogba est une réussite

Paul Pogba s'est bel et bien fait opérer ce lundi comme nous vous l'annoncions dans la journée. Pour rappel, l'international tricolore (91 sélections pour 11 réalisations) s'était blessé au genou droit, et plus précisément au ménisque, lors de la tournée américaine du club turinois.

« L'opération, réalisée par le professeur Roberto Rossi en présence du directeur médical de la Juventus Dr. Luca Stefanini, est parfaitement réussie » peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué de la Vieille Dame. Son retour à la compétition est encore indécis. Si le joueur espère être revenu pour la Coupe du Monde au Qatar, son entraineur à Turin lui ne le voit pas revenir avant janvier ce qui le priverait de Mondial.