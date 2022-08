Chelsea ne sait plus sur quel pied danser avec N'Golo Kanté

On dit de lui qu'il a tout le temps le sourire mais cette fois N'Golo Kanté a de quoi faire la tête. Les nuages s'amoncellent au-dessus de lui. Victime une nouvelle fois d'un pépin musculaire, il s'est blessé à la cuisse en fin de rencontre face à Tottenham (2-2) le week-end dernier. Résultat des examens passés dans la foulée : 1 mois d'arrêt. Il risque de manquer les six prochaines journées de championnat ainsi que les deux premières rencontres de la phase de groupes de Ligue des Champions. Et pas sûr qu'il soit suffisamment remis pour la trêve internationale durant la deuxième quinzaine de septembre, la dernière avant la Coupe du Monde.

Cela fait un moment que le milieu de terrain est freiné par des blessures en tout genre. La saison dernière déjà, il avait manqué 16 rencontres avec Chelsea (dont 3 à cause du covid ou d'être cas contact), en plus d'un problème au genou en équipe de France en juin dernier, le contraignant à déclarer forfait pour le reste du rassemblement. De retour en club cet été, Kanté a cette fois dû renoncer à la tournée américaine pour ne pas avoir reçu deux doses de vaccin, condition obligatoire pour entrer sur le sol étatsunien. Il a continué à s'entraîner de son côté, mais il a forcément pris un certain retard physique et sportif sur le reste ses coéquipiers.

Des blessures à répétition et l'un des plus gros salaires du club

Quand il est en forme, le grand artisan de la victoire en Ligue des Champions 2021 est indispensable. Mais les années avancent et le milieu de terrain de 31 ans commence à ressentir le poids du temps qui passe. Déjà durant la campagne victorieuse de C1, Thomas Tuchel, alors intronisé entraîneur de Chelsea depuis quelques semaines seulement, avait pris ses précautions, conscient de la plus grande fragilité du joueur. Les problèmes existent toujours et cela commence à faire réfléchir la direction des Blues. Celle-ci ne remet pas en cause la qualité du champion du monde mais elle n'est pas aveugle non plus. N'Golo Kanté supporte moins l'enchaînement des compétitions.

C'est là qu'intervient un autre sujet sensible à Chelsea, la situation contractuelle du Rueillois. Le club anglais est déjà dans une situation délicate avec lui puisqu'il entame sa dernière année et il n'est toujours pas question d'une prolongation. D'après The Telegraph, la direction aimerait étirer le bail de son joueur mais pas aux conditions actuelles. Kanté touche l'un des plus gros salaires, émargeant à 300 000 livres par semaine (un peu moins de 18 M€ par an). Elle a d'ailleurs déjà trouvé quelques solutions pour remédier à cette situation un peu épineuse, il faut bien le dire.

Kanté en fin de contrat en 2023

Les nouveaux propriétaires tentent d'imposer une nouvelle grille salariale actuellement, accordant des bonus importants aux joueurs ayant disputé au moins 60 % des matchs durant la saison. D'autres bonus seront distribués en fonction des objectifs sportifs atteints, comme le fait de terminer dans les 4 premiers en Premier League, ce qui assurerait une place en Ligue des Champions. Kanté accepterait-il ce nouveau système, se sachant aussi "menacé" par la volonté de Tuchel de le faire souffler ? Pour remédier ou prévenir ses problèmes physiques, Chelsea a décidé de conserver le jeune Conor Gallagher (22 ans).

Prêté avec un certain succès à Crystal Palace la saison dernière, le milieu de terrain est carrément devenu international anglais (4 sélections). Sous contrat jusqu'en 2025, il s'apprête à vivre sa première saison complète dans l'effectif professionnel de son club formateur. Son rôle devait être celui d'un joueur de rotation, capable d'assurer l'intérim le temps de laisser au repos un titulaire mais voilà qu'il est d'ores et déjà propulsé sur le devant de la scène. En l'absence de Kovacic, c'est lui qui a remplacé le Français dimanche dernier à Stamford Bridge et ça risque bien de durer un mois complet. De quoi peut-être hypothéquer l'avenir de Kanté à Chelsea...