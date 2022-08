Chelsea : N'Golo Kanté indisponible pendant un mois

Mauvaise nouvelle pour N’Golo Kanté. Lors du choc contre Tottenham (2-2), le milieu de terrain français a dû céder sa place en fin de match à cause d’une blessure. Ce lundi soir, on en sait davantage sur son cas. L’Équipe indique que l’international tricolore est victime d'une lésion à l'ischio de la cuisse droite. La durée d’indisponibilité du joueur est estimée entre trois et quatre semaines.

Kanté passera demain une IRM qui déterminera avec plus d’exactitude la durée de son absence. Sauf retournement de situation, il y a donc peu de chances pour que l’ancien Caennais fasse partie de la liste de Didier Deschamps (qui sera dévoilée le 15 septembre).