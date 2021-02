Ousmane Dembélé veut prolonger avec le Barça

Ces dernières semaines, Ousmane Dembélé semble avoir retrouvé des jambes en Catalogne, mais aussi et surtout des prétendants du côté de la Premier League notamment. Mais il semblerait que l’ancien de Dortmund souhaite prolonger au FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sport, le Champion du monde 2018 a fait part de son envie de continuer avec les Blaugranas et attend l’élection du nouveau président pour négocier. En fin de contrat dans un an et demi, le Barça verrait d’un bon œil l’idée de prolonger son joueur pour ne pas prendre le risque de le voir partir librement en 2022. Toujours selon le média allemand, Manchester United, la Juventus et Chelsea espèrent qu'il n'y aura pas d'accord pour faire une offre pour lui cet été. Si désaccord il y a, cela pourrait bien concerner le salaire puisque l’ailier de 23 ans souhaiterait augmenter son salaire ce qui est compliqué en pleine crise économique.