PSG, Real Madrid : le pari fou du patron de Panini sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Cet été, Kylian Mbappé a de nouveau été au centre de l’attention. En raison de sa situation contractuelle, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été écarté du reste du groupe pendant plusieurs semaines. Mais au terme «de discussions très constructives et positives» avec le champion de France en titre, le Bondynois a finalement réintégré l’équipe première fin août, au grand dam du Real Madrid qui lui tendait les bras.

Pour autant, l’espoir de voir Kylian Mbappé porter la tunique merengue l’été prochain reste intact, en particulier chez Lluis Torrents. D’après le média espagnol ELDesmarque, le directeur général de Panini Espagne, célèbre pour ses albums d’images autocollantes à collectionner, a d’ores et déjà anticipé l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid en préparant sa vignette. «Oui, elle est prête. La vérité, c’est que moi-même, mon équipe et mes amis de LaLiga, on a parié qu’il viendrait. Je pense réellement que ça va se faire», a-t-il déclaré.