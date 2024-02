Liverpool : excellente nouvelle pour Mohamed Salah

Sa blessure lors de la CAN 2023 avait quelque peu sonné le glas de la compétition de l’Egypte. Figure de proue des Pharaons, Mohamed Salah avait dû céder sa place lors de la deuxième journée du tournoi face au Ghana. Et alors que son pays est sorti dès les huitièmes de finale contre la RD Congo, l’ailier de Liverpool était retourné depuis longtemps à Liverpool.

La suite après cette publicité

En effet, l’ailier de 31 ans était revenu sur les bords de la Mersey pour se soigner et revenir éventuellement en finale de la CAN si les siens parvenaient à se frayer un chemin jusque-là. Mais alors que ce scénario ne s’est pas produit, Salah a pu se préparer tranquillement à sa reprise avec Liverpool. Ainsi, ce dernier a retrouvé le chemin de l’entraînement ce mardi. Reste à savoir si l’ancien de l’AS Rome et de Chelsea sera du rendez-vous pour le déplacement des Reds à Brentford ce samedi.