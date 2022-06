OL : Lacazette et la concurrence avec Dembélé

La suite après cette publicité

C'était attendu, c'est désormais officiel, Alexandre Lacazette est de retour à l'Olympique Lyonnais après cinq saisons passées du côté d'Arsenal. L'avant-centre français sera certainement mis en concurrence avec Moussa Dembélé, auteur de 21 buts en championnat et capitaine de l'OL cette saison.

Lors de sa conférence de presse de présentation, Lacazette s'est exprimé sur son homologue et futur coéquipier : «Moussa Dembélé a de bonnes qualités, mais c'est un profil totalement différent du mien. Il a de bonnes qualités et oui je pense qu'on peut jouer ensemble. Le coach décidera.» Reste à savoir si le meilleur buteur de l'OL la saison passée va rester ou non à l'OL, lui qui est fortement convoité.