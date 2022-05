Ajax : Jurriën Timber sème le doute sur son avenir

Cité du côté de Manchester United, où son ancien coach Erik ten Hag souhaite le faire venir, Jurriën Timber a évoqué son avenir. «Je me concentre maintenant sur les prochains matches internationaux et ensuite je pars en vacances. Ensuite, il faudra que j'y réfléchisse un peu plus», a-t-il d'abord expliqué au Telegraaf.

La suite après cette publicité

Mais le Néerlandais ne veut pas se précipiter.« Tu peux aller dans un grand club. Mais si tu ne vas pas jouer là-bas, il vaut mieux rester avec l'Ajax. Et l'Ajax est aussi un grand club (...) Je peux encore me développer à l'Ajax, j'en suis sûr à 100%. Je n'ai pas l'impression d'avoir fini dans ce club», a-t-il ajouté, avant de finalement ouvrir la porte à un départ : «mais je peux aussi me développer dans d'autres clubs».