Menu Rechercher
Commenter
Liga

Real Madrid - Real Betis : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Rodrygo @Maxppp
Real Madrid 5-1 Betis

Le Real Madrid reçoit sur sa pelouse le Real Betis, ce dimanche à 16h15, dans le cadre de la dix-huitième journée de Liga. Les Madrilènes s’organisent en 4-3-3 avec Courtois aux cages. Valverde, Asencio, Rüdiger et Carreras sont placés en défense. Le milieu de terrain du Real Madrid est composé de Camavinga, Tchouaméni et Bellingham. Vinicius Junior, Rodrygo et Gonzalo vont animer l’attaque de Madrid.

La suite après cette publicité

Les Béticos vont évoluer en 4-2-3-1 avec Valles dans les buts. Le capitaine Bartra sera accompagné en défense par Ortiz, Natan et Ricardo Rodriguez. Devant la défense, on retrouve Roca et Deossa. Antony, Fornals et Ruibal vont animer l’attaque du Real Betis avec Hernandez, placé en pointe.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras - Camavinga, Tchouaméni, Bellingham - Vinicius Junior, Rodrygo, Gonzalo

La suite après cette publicité

Real Betis : Valles - Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez - Roca, Deossa - Antony, Fornals, Ruibal - Hernandez

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Betis

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Betis Logo Real Bétis
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier