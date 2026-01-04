Real Madrid - Real Betis : les compositions officielles
Le Real Madrid reçoit sur sa pelouse le Real Betis, ce dimanche à 16h15, dans le cadre de la dix-huitième journée de Liga. Les Madrilènes s’organisent en 4-3-3 avec Courtois aux cages. Valverde, Asencio, Rüdiger et Carreras sont placés en défense. Le milieu de terrain du Real Madrid est composé de Camavinga, Tchouaméni et Bellingham. Vinicius Junior, Rodrygo et Gonzalo vont animer l’attaque de Madrid.
Les Béticos vont évoluer en 4-2-3-1 avec Valles dans les buts. Le capitaine Bartra sera accompagné en défense par Ortiz, Natan et Ricardo Rodriguez. Devant la défense, on retrouve Roca et Deossa. Antony, Fornals et Ruibal vont animer l’attaque du Real Betis avec Hernandez, placé en pointe.
Les compositions
Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras - Camavinga, Tchouaméni, Bellingham - Vinicius Junior, Rodrygo, Gonzalo
Real Betis : Valles - Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez - Roca, Deossa - Antony, Fornals, Ruibal - Hernandez
