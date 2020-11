Affaire Mediapro : Emmanuel Macron tacle la LFP

C’est une réunion que les acteurs du monde sportif, professionnel et amateur attendaient avec impatience. Hier, le monde du sport avait rendez-vous avec le président de la République, Emmanuel Macron, pour tenter de trouver des solutions de sorties face à la crise du coronavirus. Et pour les pros du ballon rond, un sujet central a rapidement été évoqué : le conflit avec Mediapro.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le groupe sino-espagnol n’a pas payé l’échéance de 172 M€ du mois d’octobre et réclame une réduction de 25% du montant des droits TV à verser pour cette saison. Une bataille juridique s'est alors engagée avec la LFP. Pour compenser ces pertes, la Ligue a d’ailleurs dû contracter des prêts pour éviter la catastrophe. Un scénario cauchemar face auquel certains attendaient un coup de pouce du président.

Didier Quillot et Nathalie Boy de la Tour en prennent pour leur grade

Mais avant d’évoquer son plan, ce dernier n’a pas hésité à tacler les acteurs de la négociation de 2018 avec Mediapro. « On sait l’importance macroéconomique de ce contrat. Je vais vous dire franchement les choses, c’est un contrat de fou. On avait averti la Ligue. On savait que ce contrat était fragile. Je pense que les personnes qui l'ont négocié n'ont pas été très sérieuses. On s’est tous mis dans une situation impossible. Comme toujours lorsqu’on pense qu’il y a des situations mirifiques qui existent », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Le Parisien, avant de poursuivre.

« Je pense qu'il y a suffisamment d'acteurs historiques pour trouver une solution intelligente entre les partenaires, mais je serai exigeant pour que l'État ne soit pas le substitut d'intérêts privés avec l'argent du contribuable », a-t-il conclu, dans des propos rapportés par L’Equipe, en ajoutant tout de même qu’une pression sera mise sur les acteurs concernés et qu’il ne « laissera pas le football français tomber dans les errements de ce que ce contrat avait pu laisser voir. »