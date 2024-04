Olivier Giroud entretient le flou sur son avenir

Olivier Giroud est-il sur le point de quitter l’AC Milan après trois ans de bons et loyaux services en Lombardie ? En fin de contrat en juin prochain avec le pensionnaire de Serie A, l’attaquant de 37 ans est annoncé avec insistance du côté de Los Angeles, franchise américaine où évolue son ex-coéquipier chez les Bleus, Hugo Lloris. Si son entraîneur, Stefano Pioli, a échappé aux questions sur l’avenir du Français en marge du duel face à la Fiorentina samedi soir, le principal intéressé a refusé d’aborder le sujet sur les antennes de Téléfoot.

«No comment», a répondu le Français pendant le récent rassemblement des Bleus. «Je suis en équipe de France et la saison n’est pas finie. Je n’ai rien à déclarer. Si un ancien coéquipier essaie de me convaincre ? Non, je n’ai rien à déclarer», a indiqué le buteur des Rossoneri.