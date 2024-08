Bayern : Harry Kane déjà sous le charme de Michael Olise

Et si Michael Olise (22 ans) devenait rapidement la nouvelle coqueluche des supporters bavarois ? Débauché à prix d’or par le Bayern Munich à Crystal Palace lors du mercato estival, le jeune ailier français connaît depuis une adaptation express en Bavière. Performant durant la préparation estivale à l’image de son but en amical contre les Grasshoppers Zürich, le récent médaillé d’argent aux JO de Paris 2024 a disputé ses premières minutes en championnat le week-end dernier face à Wolfsburg (3-2). Si l’ancien Eagle n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets, ses qualités athlétiques et techniques ont impressionné ses coéquipiers, à l’image d’Harry Kane.

Récompensé du Soulier d’or en Allemagne, l’attaquant anglais de 31 ans est déjà sous le charme de Michael Olise. «Michael parle de lui-même. Son habileté balle au pied est fantastique. La façon dont il se déplace entre les joueurs et sa performance finale est d’un très haut niveau. Et vous savez, il est encore très jeune, donc il peut encore beaucoup progresser», a exprimé le buteur munichois devant la presse allemande. Suffisant pour donner des idées à Didier Deschamps en vue du prochain rassemblement avec l’équipe de France ?