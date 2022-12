Coupe du Monde 2022 : l'équipe de France revient de très loin

La suite après cette publicité

La France est en finale de la Coupe du Monde 2022 et c'est d'ores et déjà un grand succès pour Didier Deschamps et son groupe. Les Bleus auront l'occasion de réaliser un formidable doublé dimanche prochain contre l'Argentine, mais même une défaite ne remettra pas en cause la réussite de cette nouvelle épopée. Car l'équipe de France revient de loin, très loin. En un peu plus d'un mois, Deschamps a transformé les doutes et autres coups durs en certitudes positives.

Rappelons-nous que fin octobre, le sélectionneur national devait jongler entre les affaires de harcèlement secouant la Fédération française de football et son président Noël Le Graët et l'affaire d'extorsion dont était victime Paul Pogba et ses conséquences sur le groupe français (et en particulier Kylian Mbappé). C'était il y a un mois et demi seulement et cela semble désormais surgir du siècle précédent. Les victoires et la joie communicative de l'équipe de France écrasent tout sur leur passage.

Un milieu de terrain ravagé

Mais lorsque Didier Deschamps communique sa liste le 9 novembre dernier, les interrogations sont nombreuses. Oui, la France possède une attaque de feu avec Benzema, Mbappé, Dembélé, Griezmann, Giroud, Coman, Nkunku, une défense solide avec Varane, les frères Hernandez, Kimpembe, Upamecano, Konaté, Saliba, mais le milieu de terrain interroge. Les forfaits de Pogba et Kanté sont officiels, et c'est un milieu inédit avec Tchouaméni et Rabiot qui semble se dessiner. Rabiot, Tchouaméni, Camavinga, Guendouzi, Fofana, Veretout, six joueurs pour deux places a priori, et quasiment aucune certitude. Peut-on aller au bout avec ces milieux ? « Je n'ai pas la réponse, mais j'ai confiance en ces joueurs-là, potentiellement, ils ont ce qu'il faut », tente de rassurer Deschamps.

Ce secteur du jeu décimé semble alors reléguer la France au rang des outsiders, laissant le Brésil, voire l'Argentine et l'Angleterre, parmi les favoris. Mais les coups durs s'enchaînent. Forfait de Kimpembe, remplacé par Disasi, forfait de Nkunku, remplacé par Kolo-Muani, alors que Marcus Thuram avait été appelé en tant que 26e homme après la diffusion de la liste initiale. Le doute s'instille alors, et si Benzema n'était pas apte ? Le couperet tombera quelques jours plus tard, avec l'officialisation du forfait de l'attaquant du Real Madrid le 17 novembre, soit 5 jours à peine avant le premier match de poule, face à l'Australie.

Une adaptation permanente

Les plans initiaux s'écroulent ? Pas si sûr. Didier Deschamps avait déjà décidé d'oublier le système à 3 défenseurs, pour revenir à une défense à 4. Le sélectionneur travaille en réalité à un nouveau système hybride. Après le Matuidi milieu gauche-milieu récupérateur de 2018, place au Griezmann 2022, milieu relayeur et homme à tout (bien) faire. Pour pouvoir aligner Mbappé à gauche et Dembélé à droite, DD a besoin que Griezmann se mette dans un rôle particulier, plus défensif, capable de fluidifier les sorties de balle, de colmater les montées des uns et des autres. Le 4-2-3-1 devient un 4-3-3 hybride où le joueur de l'Atlético de Madrid tient une place prépondérante.

Tout se met en place contre l'Australie, malgré un ultime coup dur. La blessure grave de Lucas Hernandez dès les premières minutes, accompagnée du but australien, achève la triste série des forfaits pour la compétition. Théo Hernandez entre en jeu et l'équipe type ne bougera pas, hormis le 3e match de poule offert aux « coiffeurs ». L'équipe alignée contre le Maroc en demi-finale ne ressemblait pas vraiment à celle que DD imaginait en octobre dernier. La charnière ? Composé de deux hommes (Konaté et Varane) à la condition physique incertaine au début du Mondial. Les buteurs ? Théo Hernandez partait avec un statut de remplaçant, Kolo Muani n'était pas dans la liste initiale.

La capacité d'adaptation de Didier Deschamps fait décidément merveille, même si elle a souvent été remise en cause par de nombreuses personnes. Quitte à remonter le temps, on se souviendra aussi du chant raciste de certains supporters argentins à l'encontre des joueurs français. C'était le 16 novembre dernier, juste avant le début de la compétition. Largement suffisant pour motiver encore plus nos Bleus avant d'aller défier l'Albiceleste dimanche pour décrocher un nouveau sacre mondial.