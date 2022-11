Angers - Lens : la réaction à chaud de Seko Fofana

Après la victoire lensois face à Angers(2-1), Seko Fofana s'est exprimé au micro de Canal + sur la physionomioe de la rencontre et notamment les dernières minutes lors desquelles les hommes de Franck Haise ont concédé la réduction du score. «C'est normal, ils ont pris de l'espoir quand ils ont mis leur premier but. On n'a pas laché et on a continué jusqu'à la fin et puis on est récompensés » a tenu à rappeler le capitaine lensois.

Le joueur de 27 a par la suite assuré que son équipe allait continuer à travailler dur pour garder son rythme aussi longtemps que possible : «moi je pense que y a pas de secret depuis un moment on travaille dur mais les gens attendent plus de nous. La réalité c'est que maintenant on est deuxième, on a réussi à se renforcer à tous les postes. La réalité c'est que si on met tous les ingrédients dans chaque match et qu'on est récompensés tant mieux. Il y a quelques chiffres mais moi je regarde pas ça, l'important c'est que chaque weekend on donne tout et qu'à la fin des matchs, on n'ait pas de regrets et c'est ce qui se passe cette saison. On prend énormément de plaisir et il faut continuer.»