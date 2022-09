LdC : 5 supporters de l'OM arrêtés après les violences au Tottenham Hotspur Stadium

La suite après cette publicité

L'OM se serait bien passé de cet épisode. Tout juste après la défaite au Tottenham Hotspur Stadium 2-0 lors de 1ère journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, des supporters phocéens ont créé des incidents en jetant des projectiles et un fumigène sur les supporters adverses et les forces de sécurité, en plus d'avoir arraché une banderole. L'OM s'expose à des sanctions de la part de l'UEFA, qui a également ouvert une enquête. On apprend également par The Athletic que 5 supporters marseillais ont été arrêtés et qu'un policier a été blessé durant l'interpellation. Un communiqué a été publié par les forces de l'ordre.

«Cinq personnes ont été arrêtées lors du match de Ligue des champions entre Tottenham et l'Olympique de Marseille le mercredi 7 septembre. Les arrestations concernaient diverses infractions, notamment les armes offensives, la bagarre, l'ivresse et le désordre et la drogue. Toutes les personnes arrêtées seraient des supporters de l’équipe visiteuse. Pendant le match, des projectiles ont été lancés à plusieurs reprises. Un officier a été blessé lors d'une arrestation et a subi une fracture présumée de la main. Il y a eu de graves désordres à la fin du match et des officiers supplémentaires ont été déployés pour rétablir et maintenir l'ordre.»