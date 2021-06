FC Barcelone : Gerard Piqué pense à arrêter

À tout juste 34 ans, les années au plus haut niveau de Gerard Piqué semblent de plus en plus lointaines. Le défenseur central espagnol connaît des dernières saisons compliquées aussi bien physiquement que sportivement. Après avoir perdu sa place en club ou en sélection espagnole, l’homme qui a tout gagné dans le football penserait à se retirer.

Dans un entretien accordé à Ibai Llanos, Gerard Piqué est revenu sur l’actualité du FC Barcelone et a aussi évoqué son avenir. Il a expliqué penser à arrêter si son entraîneur Ronald Koeman ne comptait plus sur lui. « Le jour où j'arrêterai de jouer pour Barcelone, je quitterai le football, je n'irai jamais dans une autre équipe. Si Koeman me dit qu'il ne veut pas de moi, alors c'est fini, j’arrête. Je suis seulement passionné par le fait de jouer avec le Barça, maintenant je n'aurais pas la motivation pour mettre un autre maillot. »