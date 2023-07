PSG : Ayman Kari repart en prêt à Lorient

La suite après cette publicité

Après avoir découvert le monde professionnel avec le FC Lorient en fin de saison passée (5 matches et 91 minutes jouées en Ligue 1), le jeune milieu de terrain, international français U19, Ayman Kari va retrouver l’air breton. En effet, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec les Merlus pour un prêt supplémentaire d’un an. RMC Sport évoque même une option d’achat assortie à ce transfert temporaire, estimée à 5 millions d’euros.

« C’est un club qui m’a permis de découvrir la Ligue 1 et qui m’a fait confiance. Je suis forcément heureux de rester au FC Lorient pour cette nouvelle saison. J’y ai pris mes marques, au sein d’un effectif de qualité. Je peux me projeter avec ce groupe un peu plus que la saison passée et j’espère réaliser une belle saison avec les Merlus », a déclaré le natif d’Ivry-sur-Seine dans le communiqué du FCL.

