Bayern Munich : Robert Lewandowski et David Alaba privés de sélection ?

La prochaine trêve internationale n'en finit plus de défrayer la chronique. Après le refus de certains clubs anglais de libérer leurs joueurs internationaux à cause de protocoles sanitaires drastiques, les clubs français ont décidé de ne pas libérer leurs internationaux hors union européenne. Une décision qui a provoqué un gigantesque tollé notamment chez les sélections africaines. Cette fois, c'est le Bayern Munich qui monte au créneau et annonce qu'il ne libérera pas Robert Lewandowski et David Alaba ! Motif de cette décision radicale ?

Les deux intéressés doivent disputer avec leur sélection respective des rencontres au Royaume-Uni pendant la trêve internationale. La Pologne doit ainsi affronter l'Angleterre à Wembley le 31 mars et l'Autriche défiera l'Ecosse le 25 mars à Hampden Park. Suite aux protocoles sanitaires en vigueur en Allemagne, les joueurs de Bundesliga et Bundesliga 2 convoqués pour les matchs internationaux doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours à leur retour d'une « zone de mutation ». En revanche, Robert Lewandowski pourrait disputer les rencontres face à la Hongrie et l'Andorre. De son côté, David Alaba devrait être disponible pour les confrontations face îles Féroé et au Danemark.