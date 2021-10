Serie A : le Torino dispose de la Sampdoria

Suite de la 11e journée de Serie A ce samedi soir avec une rencontre entre le Torino (13e, 11 pts) et la Sampdoria (15e, 9 pts) au Stadio Olimpico de Turin. Avec seulement une victoire sur les six derniers matches, les Granata devaient absolument se reprendre face à une équipe autant en difficulté ces derniers temps (1 succès sur les six derniers matches également).

Juste après le quart d'heure de jeu, Praet débloquait la situation pour l'équipe d'Ivan Juric (17e, 1-0), et le but du break arrivait au retour des vestiaires grâce à Singo (52e, 2-0). Et finalement, après un but refusé à Verdi (90e+1), c'est Belotti qui participait à la fête (90e+3, 3-0). Les locaux s'imposaient donc devant leur public. Un succès qui permettait au Torino de passer onzième.

