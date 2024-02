Coupe du Roi : bourreaux de l’Atlético, les frères Williams et l’Athletic Bilbao filent en finale

Majorque ayant décroché sa qualification en s’imposant aux tirs au but face à la Real Sociedad en début de semaine, le dernier ticket pour la finale de la Coupe du Roi se jouait à San Mamés entre l’Athletic Bilbao et l’Atlético de Madrid, ce mercredi. Le remake d’une confrontation aller qui avait débouché sur une victoire étriquée 1-0 des locaux, grâce à une réalisation d’Alejandro Berenguer. Ainsi, l’erreur n’était pas permise pour le club madrilène privé d’Antoine Griezmann, blessé en Ligue des Champions et absent du groupe de Diego Simeone. Malgré une entame de partie intéressante à l’image de cette première alerte sur la cage de Julen Agirrezabala signée Samuel Lino (6e), les Colchoneros ont plié quelques minutes plus tard face au duo de choc incarné par les frères Williams. Sur un centre de Nico Williams côté gauche, Inaki Williams est venu couper la trajectoire du cuir d’une splendide reprise de volée, ne laissant aucune chance à Jan Oblak (1-0, 13e). Avant la pause, l’international ghanéen a rendu la pareille à son petit frère.

Tout proche du 2-0 peu avant la demi-heure de jeu, Nico a réglé la mire pour tromper à bout portant le portier slovène et ainsi faire le break au meilleur moment (2-0, 42e). Déjà redoutables contre le FC Barcelone où ils avaient fait basculer la rencontre en marquant par deux fois lors de la prolongation, les frères Williams ont encore frappé pour permettre cette fois-ci au club de Bilbao de rejoindre les vestiaires avec un avantage confortable au tableau d’affichage. Au retour des vestiaires, le rapport de force ne s’est pas inversé. Imprécis sur le plan technique, les Colchoneros se sont montrés bien trop impuissants aux avant-postes pour espérer revenir dans la partie. Pour ne rien arranger, les hommes de Diego Simeone ont multiplié les pertes et ont fini par se faire punir une troisième fois. À l’affût sur un ballon repoussé par Jan Oblak, Gorka Guruzeta est venu ajouter sa pierre à l’édifice (3-0, 61e), enterrant définitivement les espoirs madrilènes. Avec ce succès éclatant (3-0), l’Athletic Bilbao rejoint Majorque en finale de la Coupe du Roi.