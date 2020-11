Dortmund : Erling Braut Haaland, le Golden Boy de tous les records !

Mais quelles sont donc les limites d'Erling Braut Haaland ? Aucune si l'on se réfère aux prestations du buteur du Borussia Dortmund. Elu Golden Boy le week-end dernier, l'attaquant norvégien ne semble jamais rassasié, bien au contraire. Après un quadruplé en Bundesliga face à Schalke 04, le principal protagoniste trépignait d'impatience à l'idée de sévir à nouveau, cette fois en Ligue des champions face à Bruges.

Dès la 18ème minute, le jeune homme âgé de 20 ans profitait d'une offrande de Sancho pour tromper Simon Mignolet du gauche. Plus qu'un énième but dans sa collection, l'attaquant du BVB signait la quinzième réalisation de sa carrière en Ligue des champions (8 avec Salzbourg, 7 avec Dortmund). Avec un tel total, Haaland devient ainsi le joueur le plus rapide à atteindre ce chiffre, et ce en seulement douze matchs disputés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes !

Erling Braut Haaland s'offre un nouveau record

L'ancien joueur de Salzbourg bat ainsi Ruud van Nistelrooy et Roberto Soldado, qui avaient eu besoin de 19 matchs pour parvenir à un tel résultat. Mais comme souvent, Erling Braut Haaland ne s'arrêtait pas en si bon chemin et en profitait pour s'offrir un doublé à l'heure de jeu. Un doublé qui permet au buteur norvégien de présenter un bilan incroyable : dix-sept buts en treize matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison.

Des statistiques qui resteront quoiqu'il arrive gravées dans le marbre. Et le portier du Borussia Dortmund Roman Bürki ne s'y trompait pas à l'issue de la rencontre face à Bruges. « Erling est tout simplement exceptionnel en attaque, il nous facilite les choses. » Qu'on se le dise, avec un Haaland au sommet de son art, Dortmund peut tutoyer les sommets cette saison...