FC Barcelone : Ronald Koeman explose après la polémique Luis Suarez

Ronald Koeman ne veut pas de Luis Suarez. C'est la une qui a fait, il y a quelques semaines déjà, énormément parler en Catalogne et dans toute l'Espagne de façon générale. Le tacticien néerlandais avait ainsi appelé le joueur - comme il avait également parlé à d'autres membres de l'effectif - pour lui faire savoir qu'il n'entrait pas dans ses plans.

Depuis, l'attaquant uruguayen s'en est allé direction Madrid, signant un contrat avec l'Atlético. Un départ d'un grand nom du club que certains supporters blaugranas regrettent, notamment à cause des méthodes employées par le Barça pour le pousser vers la sortie. En conférence de presse, Ronald Koeman a fait savoir qu'il en a marre qu'on lui attribue, de façon exclusive, le départ du Pistolero.

« Ce ne sont pas que des décisions de l'entraîneur »

« On dirait que c'est moi le méchant dans ce film et ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Depuis le coup de fil, j'ai toujours montré du respect pour lui et je lui ait dit que ça serait difficile pour lui de jouer ici, mais que s'il restait, il allait être traité comme tout autre joueur de l'effectif. Avant que je signe mon contrat, le club pensait à certaines choses. Moi, j'ai essayé de soutenir le club dans ces décisions. Ce ne sont pas que des décisions de l'entraîneur », a ainsi lancé le Néerlandais, agacé qu'on lui fasse porter le chapeau dans cette histoire.

Un petit message à sa direction, en somme. Enfin, il a confié n'avoir aucun souci personnel avec l'ancien numéro 9 barcelonais, tout comme il n'est pas inquiet par la sortie remarquée de Messi à ce sujet : « Luis et moi, on se respecte et on a parlé de façon claire sur son avenir. Il a eu l'opportunité de partir à l'Atlético et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Messi fâché ? C'est normal qu'il soit mécontent parce qu'un ami à lui est parti, mais je n'ai pas de doutes sur lui, je l'ai vu s'entraîner. » Le message est passé !