Serie A : le Torino se défait de Lecce et se rapproche de l’Europe

Pour la première affiche de ce dimanche dans le cadre de la 26e journée de Serie A, le Torino, descendu à la 10e place après le succès de l’Udinese à Empoli (1-0), pouvait se rapprocher des places européennes en cas de victoire face au promu Lecce, 15e au classement mais à neuf points d’avance sur la zone rouge. Chose faite puisque les Piémontais s’offraient un succès important à l’extérieur (2-0).Tout se jouait après le premier quart d’heure puisque l’Ivoirien Stephane Singo débloquait la marque, reprenant parfaitement le centre d’Aleksey Miranchuk au second poteau (20e).

Quelques minutes plus tard, l’ancien Marseillais Nemanja Radjonic se baladait sur son couloir gauche avant de servir Antonio Sanabria, qui n’avait plus qu’à couper le ballon au premier poteau pour faire trembler les filets et faire le break. Trois points importants pour les Taureaux, qui se rapprochent de l’Atalanta, premier européen à cinq points d’avance. Les Giallorossi ne bougent pas au classement mais peuvent encore voir venir dans la course au maintien.

