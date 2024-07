L’OM se lance à l’assaut d’un titulaire de Liverpool

Cet été, l’Olympique de Marseille a décidé de frapper très fort sur le mercato. Septièmes de Ligue 1 la saison passée, les Phocéens veulent revenir au sommet du championnat et mettent les moyens financiers de leur côté pour y parvenir. Ainsi, plus de 60 millions d’euros ont déjà été dépensés avec les arrivées de Mason Greenwood (Manchester United), Ismaël Koné (Watford), Bamo Meïté (Lorient), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham) et Lilian Brassier (Brest).

Sur d’autres dossiers comme Valentin Carboni (Inter Milan) ou Eddie Nketiah (Arsenal), l’Olympique de Marseille veut offrir la meilleure équipe possible à son coach Roberto De Zerbi. Dans cette optique, les Marseillais continuent de prospecter de l’autre côté de la Manche et ont acté que la Perfide Albion sera leur terrain de chasse. D’après The Athletic, l’OM a décidé de passer à l’action pour un cadre de Liverpool.

Liverpool a repoussé l’offre de l’OM

En effet, le média britannique fait état d’une approche officielle et même d’une offre pour Wataru Endo (31 ans), le milieu de terrain des Reds. Celle-ci atteindrait 11,8 millions de livres soit 14 millions d’euros pour le milieu de terrain défensif japonais arrivé pour 20 millions d’euros de Stuttgart il y a un an. S’adaptant rapidement sous les ordres de Jürgen Klopp, le natif de Yokohama avait disputé 43 matches avec les Reds (2 buts et 1 offrande) en formant un trio solide avec Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai.

L’approche de l’Olympique de Marseille a été logiquement repoussée par Liverpool pour l’international japonais (62 capes et 3 buts). Entrant dans les projets d’Arne Slot, Wataru Endo n’est pas poussé vers le départ par les Reds qui auront du mal à trouver un remplaçant aussi intéressant au Nippon. Reste désormais à savoir si ce premier refus de Liverpool poussera l’OM à revoir son offre à la hausse…