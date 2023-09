Everton racheté par 777 Partners

Dix-huitième du classement de Premier League, Everton change de propriétaire. Les Toffees viennent de se faire racheter par la société américaine 777 Partners. La nouvelle vient d’être officialisée. Le montant de la transaction est estimé à 700 M€, pour la quasi-totalité des actions du club de la Mersey.

«777 Partners a signé un accord avec Farhad Moshiri pour acquérir l’intégralité de sa participation dans Everton Football Club, qui représente 94,1 % des actions du club.

777 Partners a mis en place une plateforme multi-clubs mondiale permettant d’accéder aux marchés stratégiques du sport le plus populaire au monde. 777 Football Group réunit certains des clubs de football les plus historiques du monde au sein d’une structure qui crée des synergies significatives grâce à l’accès à des données et des analyses de classe mondiale, au développement des joueurs et à des opportunités commerciales globales. Le 777 Football Group comprend actuellement le Genoa C.F.C. en Italie, Vasco da Gama au Brésil, Hertha BSC en Allemagne, Standard de Liège en Belgique, Red Star FC en France, Sevilla FC en Espagne et Melbourne Victory FC en Australie», indique le communiqué.