JT Foot Mercato : les déclarations de Neymar choquent la France

Neymar vide son sac

Neymar fait encore parler en France ! Le Brésilien a fait une sortie plutôt remarquée contre son ancien club, au cours d’un entretien à Globo pour l’émission Esporte Espetacular. Ce sont notamment ses propos concernant Messi qui ont fait couler beaucoup d’encre : «j’étais très heureux de l’année qu’il a vécue, mais en même temps très triste, car il a vécu les deux côtés de la médaille, il est allé au paradis avec l’équipe d’Argentine, a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a vécu l’enfer, nous avons vécu l’enfer, lui et moi. […] Messi est parti du PSG d’une manière qui, pour le football, ne le méritait pas. Pour tout ce qu’il est, tout ce qu’il fait, tous ceux qui le connaissent le savent, c’est un gars qui s’entraîne, qui se bat, s’il perd, il se met en colère, et il a été injustement accusé à mon avis.» Depuis ces déclarations, le PSG s’est largement imposé 4 buts à 1 à Lyon. C’est l’image d’une équipe heureuse que les Parisiens ont affichée face aux Gones. D’ailleurs, la direction du club a réagi aux propos de Neymar, via le journal L’Équipe : «nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG.» Aucun commentaire, mais tout de même un petit tacle en passant. Il n’y a pas que le club francilien qui a réagi aux complaintes du Brésilien. En effet, certains consultants, comme Robert Pirès, sont vite sortis du bois. L’ancien Gunner a fait parler la poudre, lui qui n’est pourtant pas habitué aux déclarations piquantes. «J’appelle ça des pleureuses. Tu es joueur professionnel et il faut savoir supporter la pression. Quand tu es bon, tu es content de recevoir des éloges et quand tu n’es pas bon, ça fait partie du jeu. On a tous été critiqués, moi le premier. Quand je suis arrivé à Arsenal, on disait 'qui c’est lui ? Il est là pour remplacer Overmars, il est nul. J’ai continué à travailler et ça a fini par payer.» Bref, les réactions sont nombreuses et c’est le cas aussi sur les réseaux sociaux, à l’instar de Twitter où beaucoup se sont amusés de la définition de l’enfer par Neymar. Visiblement sur le terrain, comme en dehors, le Brésilien continue de ne pas mettre tout le monde d’accord. Mais au moins comme il dit, il reste entier, enfer et contre tous.

Mohamed Salah a pris sa décision

Le cas Mohamed Salah continue de faire parler à Liverpool ! Les Reds l’ont assez largement emporté face à Aston Villa, 3 buts à 0, avec notamment un but pour l’Égyptien. Une belle performance qui rassure sur les bords de la Mersey, même si l’ombre d’un transfert en Arabie saoudite plane toujours au-dessus du club. Enfin ça, c’était surtout avant la victoire des Reds, car après la rencontre un certain Dominik Szoboszlai a vendu la mèche. Et visiblement, Salah a déjà tranché pour son avenir, si on en croit son coéquipier. «Nous sommes vraiment heureux de le voir rester. On se parle entre nous, évidemment, mais il veut rester, il veut être ici avec nous. On est très content, on a besoin d’une personne comme lui dans l’équipe», a avoué le milieu hongrois. Des révélations qui font écho aux déclarations de son coach Jürgen Klopp. Après la belle victoire face aux Villans, il est revenu sur ses dernières semaines marquées par les rumeurs, qui n’ont jamais fait douter le coach allemand.

La descente aux enfers continue pour Pogba

Paul Pogba est entré en jeu ce week-end, pour son 2e match, face à Empoli et une victoire (2-0) de la Juventus. Avant la rencontre, Massimiliano Allegri avouait qu’il fallait prendre des précautions pour le retour de La Pioche. Le technicien italien avait malheureusement raison, puisque Pogba a déjà rechuté ce dimanche. À l’issue de la rencontre, il semblait avoir une gêne à la cuisse… Un nouveau pépin confirmé par son coach après la rencontre. Le Français doit passer des examens médicaux ce lundi pour en savoir sur son indisponibilité. Pour rappel, il n’a joué que 161 minutes avec la Juventus l’an dernier. Sur les réseaux sociaux, la Pioche s’est montrée énigmatique, en postant des images du match, accompagnées de la phrase : « jusqu’à la fin ». Pogba et les blessures, une longue histoire d’amour…