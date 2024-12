Fiorentina : les premières nouvelles de l’état de santé de Edoardo Bove connues

Scène d’effroi et de peur au stade Artemio Franchi de Florence à la 17ème minute de la première mi-temps, lors du match entre la Fiorentina et l’Inter. Le milieu de terrain italien de la Fiorentina, Edoardo Bove, s’est senti mal et s’est effondré sur la pelouse. Ses coéquipiers et adversaires sous le choc et en larmes et à genoux ont administré les premiers soins avant l’intervention (tardive) du staff médical. L’ancien joueur de la Roma a été emmené dans une ambulance, tandis que les équipes retournaient aux vestiaires : tous les joueurs présents au milieu du terrain ont tenté de protéger le joueur en se plaçant autour de lui pour le couvrir et accélérer l’arrivée de l’ambulance. Lorsqu’il a été emmené, Edoardo Bove ne semblait pas conscient : le personnel médical lui a apporté les secours nécessaires et lui a retiré la langue de la gorge, avant de se rendre à l’hôpital de Careggi :

«Le match ne reprendra pas et est reporté à une date à déterminer. Lorsque le jeu a été interrompu, Bove s’est effondré au sol et la situation a immédiatement semblé très grave. Une ambulance a emmené le joueur, des nouvelles sont attendues», a écrit dans un communiqué officiel envoyé à la presse. Selon les premières informations qui filtrent de l’hôpital de Careggi, Edoardo Bove est éveillé et conscient. Le jeune joueur de 22 ans respire de manière autonome. Il reste désormais sous surveillance par le personnel hospitalier. Des informations confirmées par Sky Italia. Selon l’agence Ansa, ses coéquipiers de la Fiorentina, l’entraîneur Raffaele Palladino, les assistants du staff florentin, sa famille, sa petite amie, le maire de Florence et le président de la Région sont tous présents à l’hôpital.