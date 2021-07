Monaco se sépare de Jorge

Jorge (25 ans) et l'AS Monaco, c'est presque terminé. Selon les informations d'ESPN au Brésil, Palmeiras négocie avec le club du Rocher pour le transfert du latéral gauche. Yahoo Sports au Brésil précise qu'il ne manque plus que les derniers documents à signer et que l'opération ne coûtera rien au Verdão. Les vainqueurs de la dernière Copa Libertadores devront simplement verser aux Rouge-et-Blanc un important pourcentage sur une prochaine vente.

Arrivé à l'hiver 2017 sur le Rocher, contre un chèque de plus de 8 M€, le défenseur formé à Flamengo n'aura jamais réussi à s'imposer sur la durée au Stade Louis II. Avec plus ou moins de réussite, il avait enchaîné des prêts au FC Porto, à Santos et au FC Bâle. Ces derniers mois, il se remettait d'une grave blessure au genou, contractée en Suisse.