Liga : le Betis dispose du Rayo Vallecano

Suite et fin de la 34e journée de Liga ce soir avec le choc entre le Betis et le Rayo Vallecano. Les Andalous, sixièmes du classement, doivent s’imposer face aux Madrilènes s’ils veulent poursuivre leur course à l’Europe.

C’est chose faite. Les Verdiblancos ont rapidement fait le break grâce à des buts signés Youssouf Sabaly (5e) et Ayoze Perez (44e). Au début de la deuxième période, Santi Comesaña a redonné espoir aux visiteurs, mais le Betis a tenu bon. Mieux, Borja Iglesias a offert une victoire plus confortable en fin de match (3-1°. Au classement, le Betis reste 6e, mais revient à deux longueurs de Villarreal; Le Rayo reste 11e.

