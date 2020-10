FC Barcelone : Ronald Koeman n'a pas les mêmes plans pour Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé...

« Ça fait du bien, le coach (Didier Deschamps, NDLR) sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers ». Les propos d'Antoine Griezmann lors du rassemblement des Bleus ont vite fait le tour des médias espagnols, étant interprétés comme une pique contre Ronald Koeman, son entraîneur à Barcelone. Le tacticien néerlandais réalise des débuts intéressants avec son nouveau club, et si des joueurs comme Ansu Fati ou Philippe Coutinho brillent sur ces premiers matchs de la saison, ce n'est pas le cas du Français.

« Nous avons tous le droit de parler. Nous savons que ces choses peuvent arriver. J'ai parlé avec Antoine hier et pas parce qu'il a parlé. Nous avons parlé de sa position et de sa performance. Je lui ai dit que je cherche le meilleur pour l'équipe et si je pense que sa position est meilleure sur l'aile droite avec plus de liberté... À la fin, je décide pour le bien de l'équipe. Chaque joueur doit en tirer le meilleur parti », a lâché le Batave en conférence de presse vendredi après avoir été interrogé au sujet du champion du monde par les journalistes catalans.

Il apprécie Griezmann... moins Dembélé

Selon Mundo Deportivo, le coach du Barça compte bien sur le Français. Il est ainsi très fan du Français, et lors de la conversation entre les deux hommes, l'entraîneur lui a demandé de franchir un palier et de se libérer sur le terrain. Il estime que l'ancien de l'Atlético a un souci mental et pas footballistique. Tout le contraire d'un Ousmane Dembélé, aussi cité par le journal.

Le comportement et l'attitude d'Antoine Griezmann à l'entraînement ou dans les vestiaires sont impeccables aux yeux de l'ancien sélectionneur néerlandais, tout comme son intelligence tactique. Clairement, Koeman estime qu'il peut récupérer le meilleur Antoine Griezmann, et il considère qu'il peut clairement devenir un joueur décisif pour lui. Le Néerlandais souhaite l'aider à retrouver son véritable niveau. Il aurait cependant bien moins d'espoir concernant Dembélé, qui selon le journal catalan « vit dans son monde »...