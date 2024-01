Rennes tacle Nemanja Matić après son transfert à l’OL

Après des débuts difficiles en Bretagne, Nemanja Matic s’est engagé officiellement avec l’Olympique Lyonnais ce samedi, pour un contrat de deux saisons et demie. Seulement six mois après sa venue à Rennes, le milieu de terrain serbe expérimenté était parti au bras de fer avec la direction des Rouge et Noir pour quitter le club. Le SRFC lui a d’ailleurs adressé un petit tacle après l’annonce de son transfert à l’OL. Une opération à 2,6 millions d’euros.

Cet été, le Stade Rennais avait remplacé une œuvre de l’artiste Jean-Baptiste Greuze dans le Musée des Beaux-Arts de Rennes par un portrait du Serbe de 35 ans pour annoncer son arrivée. Quelques mois plus tard, le club breton a publié une nouvelle vidéo où l’on voit à nouveau l’œuvre de Greuze reprendre sa place, accompagné d’un petit message. «L’exposition n’était que temporaire…l’œuvre de Jean-Baptiste Greuze retrouve sa place», peut-on lire sur les réseaux sociaux du club. Nemanja Matic appréciera…