L'ASSE recrute Setigui Karamoko

Après avoir bouclé l'arrivée de Jean-Philippe Krasso, l'AS Saint-Étienne annonce ce jeudi un deuxième renfort. Le club du Forez a fait signer Setigui Karamoko, défenseur de 20 ans qui évoluait avec Béziers cette saison. Il a signé un contrat d'un an + un en option. Setigui Karamoko rejoindra tout d'abord l'équipe réserve de l'ASSE (National 3) avant de prétendre à une place en équipe première.

La suite après cette publicité

« Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel dans un grand club comme l’AS Saint-Étienne. Ça représente beaucoup d’efforts et de sacrifices pour arriver jusqu’ici. Désormais, mon unique objectif est de redoubler d’efforts pour réaliser mon rêve de débuter dans l’élite et de poursuivre ma carrière au plus haut niveau », a-t-il déclaré dans le communiqué publié par l'ASSE.