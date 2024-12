LOSC : les révélations de Jonathan David sur son avenir

Jonathan David, élu « Lillois de l’année 2024 » par La Voix du Nord, revient sur son année exceptionnelle avec 33 buts en 50 matchs, soulignant une régularité indiscutable. En fin de contrat l’été prochain, l’attaquant canadien est au centre des spéculations de transfert. En effet, il a d’ores et déjà reçu une offre de prolongation de deux ans par LOSC, à laquelle il répond : « Comme le président (Olivier Létang) l’a dit à plusieurs reprises, il y a des discussions. On parle et, après, aucune décision n’est prise. On est en train de parler… La porte n’est jamais fermée. C’est du 50-50. »

Le président du LOSC, de son côté, a exclu toute possibilité de départ dès janvier, assurant qu’« il est hors de question qu’un joueur, qui est un joueur important pour l’équipe, performant pour l’équipe, nous quitte au mois de janvier ». Avec déjà 17 buts à son actif cette saison, dont 6 en Ligue des champions, David a su prouver qu’il est un élément indispensable au club lillois.