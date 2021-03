Leeds : Ousmane Dembélé a demandé le maillot de Patrick Bamford

À travers le podcast officiel du club de Leeds United, le buteur anglais Patrick Bamford a révélé qu’après la rencontre face à Fulham en championnat, son coéquipier Illan Meslier lui avait demandé son maillot pour le donner à Ousmane Dembélé, avant d’ajouter qu’il était un grand fan de Leeds, et plus particulièrement de Bamford et de Kalvin Phillips, et qu’il ne loupait aucun match de l’équipe entrainée par Marcelo Bielsa.

L'avant-centre anglais a expliqué avoir été surpris, et il a demandé en retour un maillot de l’attaquant français du FC Barcelone, qui lui a gentiment échangé avec le message «à mon frère Bamford, signé Dembélé». Une belle anecdote qui montre encore une fois à quel point le Leeds de Bielsa est magique.