PSG : Nasser Al-Khelaïfi se réjouit pour Keylor Navas

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de Keylor Navas. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Keylor Navas pour une saison supplémentaire. Âgé de 34 ans, le gardien de but est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024».

Une nouvelle qui donne le sourire à Nasser Al-Khelaïfi. « Très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas. C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir.»