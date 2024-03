OM : la drôle de réaction d’Amine Harit après sa brouille avec Marcelino

Une fin de match sous (très) haute tension. Ce jeudi, l’OM est passé proche d’une humiliante désillusion sur la pelouse de Villarreal. Fort d’un avantage de quatre buts acquis à l’aller, le club olympien a passé les dernières minutes de jeu en Espagne à défendre pour ne pas encaisser un quatrième but ce jeu. Finalement libérés par Jonathan Clauss en toute fin de match, les Phocéens ont arraché leur ticket pour les quarts de finale de Ligue Europa. En outre, l’Olympique de Marseille peut se targuer d’avoir pris une revanche sur Marcelino qui avait claqué la porte bucco-rhodanienne en septembre dernier, quelques semaines après son arrivée. La fin de rencontre en terres ibériques a d’ailleurs été houleuse entre le coach espagnol et certains de ses anciens joueurs.

En effet, après la rencontre, le technicien espagnol a refusé de serrer la main à Amine Harit. Plusieurs témoins ont rapporté que Marcelino avait même repoussé le Marocain lorsqu’il est venu lui tendre la main. Et alors qu’il avait démenti cette version, l’ancien tacticien de Valence n’est pas mis en valeur sur plusieurs vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Sur X (ex-Twitter), Amine Harit a réagi à l’une d’entre elles et s’est amusé de cette légère friction. En effet, le milieu marocain a commenté l’une de ces vidéos avec comme inscription : «ramenez-moi Baki la prochaine fois.» Pour ceux qui ne seraient pas férus de MMA, Baysangur Chamsoudinov, dit Baki, a battu Cédric Doumbè la semaine passée lors d’un événement de MMA organisé par le PFL à Paris. Ce combat était très attendu sur les réseaux sociaux et avait grandement fait parler tant par sa hype que par son dénouement improbable (défaite à cause d’une écharde pour Doumbè, ndlr).